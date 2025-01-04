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رياضة

برشلونة يكتسح بارباسترو ويتأهل لدور الـ16 في كأس "ملك إسبانيا"

Lebanon 24
04-01-2025 | 16:18
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أنهى فريق برشلونة مواجهته ضد بارباسترو بفوز كبير بنتيجة 4-0 في إطار دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليتأهل بقيادة مدربه هانز فليك إلى دور الـ16 من البطولة.

افتتح التسجيل للبلوغرانا اللاعب إريك جارسيا في الدقيقة 21 من الشوط الأول، تلاه روبيرت ليفاندوفسكي الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31. وواصل ليفاندوفسكي تألقه مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 47 مع انطلاق الشوط الثاني.
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واختتم بابلو توري مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 56، بينما حاول بارباسترو تقليص الفارق دون جدوى، في ظل صلابة الدفاع الكتالوني.

 
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