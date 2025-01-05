كم حصد منتخب البحرين بعد فوزه بلقب "خليجي 26"؟

Advertisement

حصد منتخب البحرين مكافأة مالية كبيرة، بعد تتويجه بلقب النسخة 26 لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 2024، بفوزه على نظيره العماني (2-1) في النهائي الذي جمعهما مساء السبت بالكويت.وسيحصل المنتخب البحريني بطل خليجي 26 على مكافأة مالية قدرها مليون دولار. أما منتخب عمان وصيف البطولة، فسيحصل على جائزة مالية قدرها 470 ألف دولار.كما رصدت مكافآت أخرى لأصحاب الجوائز الفردية المتمثلة في أفضل لاعب في البطولة وأفضل هداف وأفضل حارس مرمى.واحتكر منتخب البحرين الجوائز الفردية أيضا في بطولة "خليجي 26": فقد توج المهاجم محمد مرهون بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وكذلك جائزة الهداف بعد تسجيله 3 أهداف متساويا مع العماني عصام الصبحي والسعودي عبد الله الحمدان، وحقق البحريني إبراهيم لطف الله جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. (روسيا اليوم)