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رياضة
مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد مهددة بالتأجيل.. ما السبب؟
Lebanon 24
05-01-2025
|
02:55
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يبدو أن المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي، مهددة بالتأجيل وذلك بسبب الطقس السيئ في شمال غرب إنكلترا.
ومن المقرر أن يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
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ويتوقع أن تواجه المنطقة أمطارا غزيرة إضافية، بعد أيام من الفيضانات التي ضربتها وأدت إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق، مع تحذير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".
والتحدي الأكبر ليس في تجهيز الملعب، بل في ضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المباراة.
ومن المحتمل عقد اجتماع لمجموعة استشارية للأمان اليوم الأحد، وسيضم الاجتماع مسؤولين من الناديين، وممثلين عن شرطة "ميرسيسايد"، ومجلس مدينة ليفربول.
وسبق أن تأجل لقاء "ديربي ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون، أوائل كانون الثاني الماضي، بسبب العاصفة دارا.
وتأجل عدد من مباريات الدوريات غير الاحترافية يوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية والملاعب المتجمدة. (روسيا اليوم)
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