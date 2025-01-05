Advertisement

رياضة

مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد مهددة بالتأجيل.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-01-2025 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1301482-638716679608724502.jpg
Doc-P-1301482-638716679608724502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو أن المباراة المرتقبة بين فريق ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد ضمن الجولة 20 من الدوري الإنكليزي، مهددة بالتأجيل وذلك بسبب الطقس السيئ في شمال غرب إنكلترا.

ومن المقرر أن يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايتد في تمام الساعة (18:30) بتوقيت غرينتش من مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
Advertisement

ويتوقع أن تواجه المنطقة أمطارا غزيرة إضافية، بعد أيام من الفيضانات التي ضربتها وأدت إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق، مع تحذير صادر عن مكتب الأرصاد الجوية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن".

والتحدي الأكبر ليس في تجهيز الملعب، بل في ضمان سلامة عشرات الآلاف من المشجعين الذين سيحضرون المباراة.

ومن المحتمل عقد اجتماع لمجموعة استشارية للأمان اليوم الأحد، وسيضم الاجتماع مسؤولين من الناديين، وممثلين عن شرطة "ميرسيسايد"، ومجلس مدينة ليفربول.

وسبق أن تأجل لقاء "ديربي ميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون، أوائل كانون الثاني الماضي، بسبب العاصفة دارا.

وتأجل عدد من مباريات الدوريات غير الاحترافية يوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية والملاعب المتجمدة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2025-01-05
04:54 | 2025-01-05
00:28 | 2025-01-05
23:00 | 2025-01-04
16:18 | 2025-01-04
14:00 | 2025-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24