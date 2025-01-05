حبيبة نيمار حامل للمرة الثانية.. وصور تكشف جنس الطفل

نشرت برونا بيانكاردي صديقة البرازيلي لاعب نادي الهلال السعودي نيمار جونيور، صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستغرام" من حفل تحديد جنس المولود.

وكشفت حبيبة النجم البرازيلي من خلال الصور أنها حامل في مولودة أنثى، لتظهر برونا برفقة نيمار وابنتهما مافي، في أجواء مرحة ومُبهجة.