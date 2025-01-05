رغم الثلوج.. ليفربول يعلن إقامة المباراة أمام مانشستر يونايتد

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بعد شكوك من إقامتها، أعلن نادي ليفربول الإنكليزي إقامة موقعة فريقه أمام مانشستر يونايتد، مساء الأحد، في وقتها المحدد، بالرغم من كثافة الثلوج التي انهالت على المدينة.وقال موقع ليفربول الإلكتروني إنه تم عقد اجتماعين للسلامة العامة، في وقت سابق الأحد، لتقييم حالة الطقس وظروف السفر عند انطلاق المباراة في الساعة 4.30 مساء بتوقيت غرينتش في ملعب أنفيلد.بعدها، تم الاتفاق على إقامة المباراة في موعدها، بالرغم من الثلوج، فيما أظهرت فيديوهات العمل الدؤوب من قبل العاملين في استاد أنفيلد، على تنظيف الملعب من الثلوج.