بعد إقامة زفافه على ابنة أخت زوجته.. هجوم حاد على نجم البرازيل





وأتم الاثنان العقد بالفعل في حفل مدني في عام 2020، ومع ذلك، قد يكون الأمر المفاجئ هو أن هالك وأنجيلو كانا مرتبطين بالفعل، قبل زواجهما منذ أربع سنوات.

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وكان هالك متزوجًا سابقًا من عمة كاميلا، إيران أنجيلو، حيث عاش الزوجان معًا لمدة 12 عامًا، وكان لديهما ثلاثة أطفال بين عامي 2007 و2019، وهم أبناء عمة زوجته الجديدة، وظهرت تقارير العلاقة بين الثنائي في كانون الثاني 2019، بعد خمسة أشهر فقط من انفصاله عن زوجته الأولى. تلقت كاميلا أنجيلو، زوجة هالك، المهاجم الدولي البرازيلي السابق ولاعب أتلتيكو مينيرو الحالي، هجوماً حاداً من شقيقة زوجته السابقة والتي تعتبر ابنة أخت زوجته السابقة، متهمة إياها بالخيانة.وأتم الاثنان العقد بالفعل في حفل مدني في عام 2020، ومع ذلك، قد يكون الأمر المفاجئ هو أن هالك وأنجيلو كانا مرتبطين بالفعل، قبل زواجهما منذ أربع سنوات.وكان هالك متزوجًا سابقًا من عمة كاميلا، إيران أنجيلو، حيث عاش الزوجان معًا لمدة 12 عامًا، وكان لديهما ثلاثة أطفال بين عامي 2007 و2019، وهم أبناء عمة زوجته الجديدة، وظهرت تقارير العلاقة بين الثنائي في كانون الثاني 2019، بعد خمسة أشهر فقط من انفصاله عن زوجته الأولى.

ووجهت رايسا، إحدى شقيقات إيران زوجة هالك السابقة، انتقادات لاذعة لكاميلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت رايسا: اليوم يوم صعب للغاية، يوم يكشف مدى الخيانة التي قد تصل إليها عندما تأتي من أشخاص لا نتوقعهم. لو كانت والدتي على قيد الحياة، فأنا متأكدة من أنها لن تكون قادرة على تحمل مثل هذه الوحشية. إن رؤية حفيدة تخون عائلتها بهذه الطريقة القاسية سيكون بمثابة ضربة من المستحيل التغلب عليها.



وأضافت: نعم، في هذا اليوم بالتحديد، قبل سبع سنوات، كنا نحزن على وفاة والدتي. واليوم حدث مشهد مروع جعلني أفهم أنها حقًا لا يمكن أن تكون هنا، لأنها لن تكون قادرة على مقاومة مثل هذا العار والوحشية.



وزادت: كانت أختي في حفل زفاف الخائنة، والمتلاعبة، والقاسية التي لم تفكر إلا في المال.



وفي عام 2020، فاجأ هالك الجميع عندما ارتبط بكاميلا بعد انتهاء علاقته التي استمرت 12 عامًا مع إيران، وأكدا سابقاً أنهما ينتظران طفلتهما الأولى زايا، وفي العام الماضي أعلنا أنهما ينتظران طفلتهما الثانية.