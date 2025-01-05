واقعة غريبة.. لاعب يُكمل مباراة أياكس وشتوتغارت رغم "الطرد"

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حصل دافي كلاسين، لاعب فريق أياكس الهولندي، على بطاقة حمراء في المباراة الودية التي جمعت فريقه بفريق شتوتغارت يوم الأحد، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ثم سمح له باستكمال المباراة خاصة أن المدربين أرادا اللعب بصفوف مكتملة.في البداية عوقب كلاسين بسبب خطأ ارتكبه ضد أتاكان كارازور، لاعب شتوتغارت، في الدقيقة 65. وتم استبدال قائد الفريق، ولكن يبدو أن إصابته لم تكن خطيرة.وتقدم شتوتغارت بهدفين نظيفين أمام حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الدوري الهولندي، حيث سجل هدفي شتوتغارت أنجيلو ستيلير، الذي يأمل الفريق الألماني في تمديد تعاقده خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك اللاعب كريس فيهريش.وفي الشوط الثاني، سجل جيف شابوت، لاعب شتوتغارت، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ثم سجل تشوبا أكبوم هدف التعادل.