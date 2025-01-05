يونايتد يتعادل مع ليفربول.. وصلاح يتساوى مع هنري

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تعادل مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما مع مضيفه ليفربول، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.افتتح ليساندرو مارتينيز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 52، لكن كودي غاكبو أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.ووضع محمد صلاح فريقه ليفربول في المقدمة بالهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 70، ليتساوى مع الفرنسي تيري هنري في المركز السابع بترتيب هدافي الدوري الإنكليزي على مدار تاريخه برصيد 175 هدفاً.ونجح أماد ديالو في تسجيل التعادل لمانشستر يونايتد لأصحاب الأرض بعدها بعشر دقائق.