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رياضة
ليفربول يغري أرنولد براتب ضخم سيجعله الأعلى أجرا بعد محمد صلاح
Lebanon 24
06-01-2025
|
00:57
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قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا كبيرا من أجل إقناع ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، بالبقاء في قلعة "الأنفيلد".
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن "ليفربول لا ييأس من تجديد عقد أرنولد وقدم عرضا كبيرا لمدة 5 سنوات، يشمل راتبا إجماليا قدره 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20 مليون دولار سنويا".
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وينتهي عقد أرنولد (26 عاما) مع نادي ليفربول في صيف 2025، ويستطيع التوقيع الآن مجانا مع أي فريق، وارتبط اسم الظهير الأيمن الإنكليزي كثيرا في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد.
وأوضحت أن أرنولد إذا وافق على عرض ليفربول، سيصبح ثاني أعلى لاعب أجرا في الفريق، بعد النجم المصري محمد صلاح، وقبل لاعبين مهمين آخرين مثل القائد الهولندي فيرجيل فان دايك.
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