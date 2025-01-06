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رياضة

بخماسية.. مارسيليا يكتسح لوهافر

Lebanon 24
06-01-2025 | 05:25
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اكتسح مارسيليا ضيفه لوهافر بخمسة أهداف مقابل هدف مساء الأحد في ختام الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف مارسيليا كل من فالنتان رونجييه (25) وبلال نذير (39) ونيال موباي (43) وإيلي واهي (66) وأوليسيس غارسيا (75)، في حين سجل الغاني أندريه أيوو هدف لوهافر الوحيد (58).
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ورفع مارسيليا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمّد رصيد لوهافر عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير على جدول الترتيب. (بي إن سبورتس)
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