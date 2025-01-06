"تهمة خطيرة".. محمد صلاح "يتلاعب" بإدارة ليفربول؟

Advertisement

هاجم كريغ بولي نجم الدوري الإنكليزي الممتاز السابق، المصري محمد صلاح الذي يسيطر الغموض على مستقبله بصحبة ليفربول في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المهاجم المصري يتلاعب بإدارة فريقه الأحمر بطريقة أنانية وغير احترافية.وواصل صلاح إثارة الجدل حول مستقبله، من خلال إطلاق التصريحات التي تتحدث عن إمكانية رحيله صوب وجهة جديدة، مع نهاية عقده بصحبة ليفربول الإنكليزي.ورغم تألق ليفربول عبر مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، لم يكترث صلاح بحاجة الفريق إلى الاستقرار، ليخرج في 3 مناسبات مختلفة بعد مواجهات مصيرية، للحديث عن مستقبله المرتقب وإمكانية الرحيل عن "أنفيلد" في ميركاتو الصيف المقبل.وقال كريغ بولي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "مسؤولو ليفربول يعانون من ضغوط كبيرة بسبب ما يفعله محمد صلاح، إنهم على وشك البكاء، لأن اللاعب المصري يخدعهم بصورة واضحة دون أن يملك أحد القدرة على إيجاد الحلول المناسبة".وتابع: "لا أفهم لماذا يخرج مع كل مواجهة كبيرة للحديث عن مستقبله إلى وسائل الإعلام، عليه التركيز مع ليفربول والكف عن إطلاق هذه التصريحات، حديثه المستمر عن مستقبله يؤكد أنه يعمل على خداع ليفربول والتلاعب بإدارته. لقد حسم قراره منذ زمن. إنه يرغب بالرحيل".وأكمل كريغ بولي تصريحات بالقول: "محمد صلاح لا يعيد الكرة إلى ملعب ليفربول، بل يقوم بإلقاء 100 كرة دفعة واحدة، مع إرسال ضربات ساحقة لإدارة النادي، إنه يتلاعب بالجميع ويضع إدارة ليفربول في مأزق حقيقي من الناحية المالية".واختتم بولي تصريحاته بالقول: "ما يفعله محمد صلاح لا يمكن تبريره. ما يظهر لي أنه قد حسم موقفه بالفعل، سيرحل نحو وجهة قادمة من أجل المال، لكنه يرغب في الظهور أمام الجماهير بأنه كان مرغمًا على الرحيل. لقد وضع إدارة ليفربول في موقف لا تُحسَد عليه". (WINWIN)