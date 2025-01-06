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رياضة
منها أتليتكو مدريد.. رونالدو يعرض خدماته على 4 أندية أوروبية عملاقة!
Lebanon 24
06-01-2025
|
10:28
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عرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، خدماته بصورة رسمية على 4 أندية أوروبية عملاقة، تمهيدًا للعودة إلى القارة العجوز بعد انتهاء عقده في دوري روشن السعودي.
وفقًا لما ورد في موقع "سبورت سكيدا" فإن كريستيانو رونالدو عرض خدماته بصورة رسمية على أندية تشيلسي اللندني، أتلتيكو مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، وجميعها أندية تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
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وتشير تقارير إلى أن الأسطورة البرتغالية، يرغب بشدة في الظهور ضمن منافسات البطولة المونديالة المرتقبة للأندية، وهي النسخة الأولى التي يستعد غريمه التقليدي ليونيل ميسي لافتتاح منافساتها مع إنتر ميامي الأميركي عبر مواجهة الأهلي المصري في المجموعة الأولى.
الأنباء غير السارة، وردت إلى رونالدو سريعًا حيث رفضت جميع الأندية الأوروبية الأربعة، فكرة استقطاب خدماته بصورة مجانية، حينما ينتهي عقده رسميًا مع النصر السعودي أواخر حزيران المقبل.
لعب رونالدو في القارة الأوروبية مع 4 أندية مختلفة، حيث بدأ مشواره هناك بصحبة سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني الذي حقق بصحبته العديد من الإنجازات الأسطورية، لكنه غادر سانتياغو برنابيو صوب يوفنتوس الإيطالي، قبل عودة درامية إلى مانشستر يونايتد في حقبة ثانية حملت الكثير من الأزمات. (WINWIN(
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