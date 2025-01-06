مدرب ليفربول يرد على منتقدي أرنولد.. هذا ما قاله

دافع أرني سلوت، مدرب ليفربول، عن ترينت ألكسندر أرنولد بعد تعرضه لانتقادات حادة عقب التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد، الذي يحتل مركزًا متوسطًا في جدول الترتيب، يوم الأحد.

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وكانت النتيجة قد بدت وكأنها "خسارة نقطتين" بالنسبة لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتفوق ثنائي يونايتد برونو فرنانديز وديوغو دالوت على مدافع ليفربول، الذي ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد، في أغلب فترات المباراة ولم يتردد قائد يونايتد السابق روي كين في توجيه الانتقادات له.



وقال كين في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": نتحدث عن مدى تألق ترينت في الهجوم، لكن أسلوب دفاع ترينت اليوم. يا إلهي، الأمر أشبه بتصرفات تلاميذ المدارس. هناك حديث عن انتقاله إلى ريال مدريد، والطريقة التي يدافع بها تعني أنه سينتقل إلى ترانمير روفرز (الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا) بعدها. عليه أن يتحسن.



وعندما سُئل عما إذا كان ألكسندر أرنولد مشغول بالأحاديث حول عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم، قال سلوت: أنا لا أؤمن بهذه الأشياء. أعتقد أن تسعة من كل عشرة أشخاص سيقولون لك إن ذلك أثر عليه، لكنني واحد من العشرة الذين يقولون لك إن ذلك لم يؤثر عليه. ما أثر عليه هو أنه اضطر إلى اللعب على برونو فرنانديز وديوغو دالوت، وهما لاعبان أساسيان في تشكيلة البرتغال، وهما رائعان للغاية. لدينا لاعب رائع هنا وهو ديوغو جوتا، وهو لا يلعب حتى مع منتخب البرتغال. لذا فإن هذا يخبرك بمدى جودة مانشستر يونايتد. ربما يخبرك الجميع أن الأمر يتعلق بالشائعات. لكن رأيي مختلف. (العربية)





