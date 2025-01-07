كيف ردّ صلاح على هجوم كاراجر؟

رد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي على المحلل الرياضي ولاعب "الريدز" السابق جايمي كاراجر بعد هجوم الأخير عليه.



وبدأ الأمر بنشر صلاح لصورة له مع فيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد بدون تعليق، الأمر الذي اعتبره البعض رسالة مشفرة، نظرا لانتهاء عقد الثلاثي في الصيف المقبل.

Advertisement

وعلق كاراجر على هذه الصورة عبر سكاي سبورتس قائلا: "أعتقد أن فان دايك ظهر كقائد للفريق في هذا الموقف في كيفية ضبطه لنفسه وقيادته للفريق. هذا شيء هام لكل اللاعبين الكبار".



وتابع: "بالحديث عن ترينت ألكساندر أرنولد أو محمد صلاح أود أن أقدم التحية لفان دايك على طريقة تعامله مع الأمر، فهو هنا للفوز بالدوري وفعل كل شيء من أجل الفريق. أعتقد أن الثنائي يجب أن يتعلم منه".



من جانبه، نشر صلاح هذا الفيديو وعلق عليه عبر إكس قائلا: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".