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رياضة

ميلان يقلب الطاولة على إنتر ويتوج بالسوبر الإيطالي

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:19
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قلب نادي ميلان تخلفه بهدفين أمام غريمه إنتر إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض ضمن نهائي كأس السوبر الإيطالي.
وتقدم إنتر بهدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.
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ومع بداية الشوط الثاني (الدقيقة 47)، ضاعف إنتر النتيجة عبر مهاجمه الإيراني مهدي طارمي من تسديدة قوية.

وانتفض بعدها ميلان، ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 52 بواسطة ركلة حرة نفذها الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وأدرك "الروسونيري" التعادل في الدقيقة 80 عبر الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها على يسار الحارس.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل المهاجم الإنكليزي تامي أبراهام هدف الفوز لميلان بعدما قابل تمريرة على طبق من ذهب من رفائيل لياو بلمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 93.
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