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رياضة

خرج عن صمته.. صلاح يهاجم الأسطورة: أصبحت مهووساً بي

Lebanon 24
07-01-2025 | 07:30
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هاجم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، جيمي كاراغر مدافع الفريق السابق، رداً على هجومه الأخير عليه.

ونشر صلاح صورة تجمعه بفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، ما اعتبره البعض رسالة ضغط على إدارة النادي، إذ تنتهي عقود الثلاثي بنهاية الموسم الجاري.
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وعلق كاراغر على الصورة عبر سكاي سبورتس قائلا: أعتقد أن فان دايك ظهر كقائد للفريق في هذا الموقف في كيفية ضبطه لنفسه وقيادته للفريق. هذا شيء هام لكل اللاعبين الكبار.

وأضاف: بالحديث عن أرنولد أو صلاح، أود أن أقدم التحية لفان دايك على طريقة تعامله مع الأمر، فهو هنا للفوز بالدوري وفعل كل شيء من أجل الفريق. أعتقد أن الثنائي يجب أن يتعلم منه.
 
ورد صلاح على مقطع الفيديو الخاص بكاراغر إذ كتب عبر منصة "إكس": بدأت أعتقد أنك مهووس بي.

وعاد كاراغر ليرد على صلاح قائلاً: لقد كنت دائما مهووسا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم المقبل. (العربية) 
 
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