خرج عن صمته.. صلاح يهاجم الأسطورة: أصبحت مهووساً بي

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هاجم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، جيمي كاراغر مدافع الفريق السابق، رداً على هجومه الأخير عليه.ونشر صلاح صورة تجمعه بفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، ما اعتبره البعض رسالة ضغط على إدارة النادي، إذ تنتهي عقود الثلاثي بنهاية الموسم الجاري.وعلق كاراغر على الصورة عبر سكاي سبورتس قائلا: أعتقد أن فان دايك ظهر كقائد للفريق في هذا الموقف في كيفية ضبطه لنفسه وقيادته للفريق. هذا شيء هام لكل اللاعبين الكبار.وأضاف: بالحديث عن أرنولد أو صلاح، أود أن أقدم التحية لفان دايك على طريقة تعامله مع الأمر، فهو هنا للفوز بالدوري وفعل كل شيء من أجل الفريق. أعتقد أن الثنائي يجب أن يتعلم منه.