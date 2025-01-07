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رياضة

مفاجأة.. برشلونة يبيع "خزانة ميسي"!

Lebanon 24
07-01-2025 | 15:28
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يسعى نادي برشلونة إلى إيجاد حل لأزمته المالية التي تسببت في عدم قدرته على تسجيل الثنائي داني أولمو، وباو فيكتور، في قائمته. ويتجه النادي حاليًا، لعقد مزاد لبيع الكثير من المقتنيات الخاصة بالنادي وملعب سبوتيفاي كامب نو في الفترة ما بين 23 كانون الثاني حتى 13 شباط، وفق ما كشفته تقارير صحفية.
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ومن بين الأشياء التي سيقوم نادي برشلونة ببيعها الخزائن التي استخدمها لاعبو النادي في السنوات الأخيرة ونقاط الجزاء، وأعلام الركلات الركنية.

ووفقًا لما ذكره موقع "si"، فقد أتاحت التجديدات الأخيرة في الملعب لجماهير نادي برشلونة فرصة امتلاك قطع تذكارية رياضية فريدة، بما في ذلك خزائن ومقاعد استخدمها أعظم اللاعبين في اللعبة، مثل: ليونيل ميسي، دييغو مارادونا، يوهان كرويف، لاديسلاو كوبالا، بيب غوارديولا، جيرارد بيكيه، رونالدينيو، نيمار، روبرت ليفاندوفسكي، وغيرهم. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك عناصر أخرى متاحة مثل شعار الملعب من مناطق المدربين، صور انتصارات دوري أبطال أوروبا، أعلام الزوايا، ونقطة الجزاء من آخر مباراة لعبت في الملعب.

كذلك قميص الأسطورة ليونيل ميسي الذي لعب به الكلاسيكو أمام ريال مدريد وخسره في نيسان 2017، سيكون متاحًا أيضًا في هذا المزاد.

وقال كين غولدين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Goldin" للمزادات: "يمتلك نادي برشلونة ملايين المعجبين حول العالم، وتمثل هذه القطع تاريخ النادي وموهبته وروحه، لقد كانت جزءًا من رحلة المجد للعديد من أساطير الرياضة، نحن فخورون بجلب هذه القطع الفريدة من نوعها إلى جماهير برشلونة، ولأول مرة".

وكان قد قام كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد باتباع هذا الأسلوب بعد تحديث ملاعبهم الخاصة، لاستغلال المرافق القديمة للحصول على عوائد مالية كبيرة.

وتصل هذه المقتنيات إلى أسعار مميزة، وهو الأمر الذي دفع النادي الكتالوني إلى اتخاذ هذا القرار للخروج من هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها الفريق. (winwin)
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