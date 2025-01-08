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رياضة
قرار لا رجعة فيه؟ الهلال يحسم مصير نيمار!
Lebanon 24
08-01-2025
|
02:31
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قرر نادي الهلال السعودي، عدم إعادة تسجيل نيمار داسيلفا في قائمته المحلية للموسم الحالي، بعد استبعاده بسبب إصابته الطويلة. ورغم أن لائحة الدوري السعودي تسمح بتسجيل 8 محترفين أجانب، لم يتم استبعاد أي لاعب آخر لتعويض نيمار. وقد شارك نيمار فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة.
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نيمار، الذي عانى من عدة إصابات منذ انضمامه للهلال في صيف 2023، لم يشارك سوى في 7 مباريات، مما أثار التكهنات حول مستقبله. الهلال قد يوافق على فسخ عقده بالتراضي، مما يفتح له خيارات جديدة في مسيرته، وفقًا لِما ذكره تقرير لصحيفة "UOL".
وقد تحدث نيمار عن إمكانية العودة للعب مع ميسي وسواريز في إنتر ميامي الأميركي بعد انتهاء عقده مع الهلال. (ارم نيوز)
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