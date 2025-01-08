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رياضة
لوب يُجبر على الانسحاب من رالي "داكار 2025"
Lebanon 24
08-01-2025
|
06:01
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أُجبر نجم فريق داسيا سيباستيان لوب على الانسحاب من رالي داكار 2025 نتيجة تعرضه لحادث انقلاب يوم الثلاثاء، حيث اعتبرت "فيا" أن سيارته تضررت بشكل لا يسمح له بمواصلة الرالي.
وانقلبت سيارة داسيا ساندرايدر الخاصة بلوب في بداية المرحلة الثالثة بين بيشة والحناكية تاركةً قطعًا من هيكلها متناثرة على الرمال.
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وعلى الرغم من أن الفرنسي تمكن من إكمال بعض التصليحات السريعة والوصول إلى المخيّ بحلول نهاية اليوم، وإن كان ذلك بعد خسارة ما يُقارب الساعة، إلا أنّ "فيا" أجرت تقييمًا شاملًا لتتأكد من عدم وجود أيّ تشوه في الهيكل يفوق الحدود المسموح بها وأن لوب وملّاحه فابيان لوركين سيكونان بأمان داخل المقصورة في حال تكرار حادث.
وبعد المراجعة، خلصت اللجنة إلى أن الأضرار التي لحقت بالسيارة كانت أكبر من أن يتمكنوا من مواصلة الرالي، مما أجبرهم على الخروج المبكر من المنافسة.
ويأتي انسحاب لوب من الرالي مبكرًا بعد انسحاب حامل اللقب كارلوس ساينز الأب بعد تعرض سيارته فورد رابتور لأضرار في قفص الحماية بعد انقلابها خلال المرحلة الثانية من الرالي التي امتدت 48 ساعة.
كما اضطرت لايا سانز إلى الانسحاب من الرالي لأسباب تتعلق بالسلامة بعد أن انزاح أحد قضبان قفص الحماية في سيارتها سنتري بمقدار 2 ملم فقط في حادثٍ يوم السبت.
ويتقدّم سائق تويوتا هينك لاتيغان في الصدارة بفارق صغير لكن مريح يبلغ 7 دقائق و17 ثانية عن زميل لوب ناصر العطية قبل المرحلة الرابعة يوم الأربعاء. (motorsports)
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