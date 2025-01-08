في كأس السوبر.. أزمة نزع فتيلها ريال مدريد وبرشلونة

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تنازل ناديا ريال مدريد وبرشلونة، عن جزء من المكافآت المالية التي سيحصلان عليها من المشاركة في كأس السوبر الإسباني في السعودية، لصالح نادي مايوركا، وذلك بهدف أن يحصل الأخير على عائد مادي أكبر، لأنه سيحصل على أقل مبلغ، وذلك بعد الاعتراض على عدم التوزيع العادل للمكافآت الذي حدده الاتحاد الإسباني لكرة القدم، المنظم للبطولة.وأعلن ألفونسو دياز، المدير التنفيذي للأعمال في مايوركا، اليوم الأربعاء عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع عملاقي الكرة الإسبانية، وهو اتفاق مشابه لما حدث في النسخة الماضية من البطولة، عندما تنازل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد عن مبلغ 600 ألف يورو لنادي أوساسونا.ولم يكشف دياز عن تفاصيل التنازل المتفق عليه هذا العام، ولكنه أشار إلى أنه تم اتباع "النموذج نفسه" الذي تم اتباعه مع أوساسونا.وقال المسؤول في نادي مايوركا للصحفيين في فندق إقامة الفريق في جدة، حيث سيخوض الفريق غدا نصف النهائي الثاني ضد ريال مدريد: "تم طرح الأمر، وتحدثنا عنه، وجزء مما كان من المفترض أن يحصلا عليه قاما بتقسيمه (...) حاولنا أن تكون الشروط، على الأقل، هي نفسها التي كانت موجودة العام الماضي".وكان رئيس نادي أتلتيك بيلباو، جون أوريارتي، قد دعا الثلاثاء إلى توزيع "أكثر عدالة" للمبلغ البالغ 40 مليون يورو الذي تدفعه السعودية للاتحاد الإسباني لكرة القدم في كل نسخة.وقال دياز: "في النهاية، نحن أربعة فرق وصلنا إلى هنا لأننا نستحق ذلك، وهناك طريقة محددة للوصول إلى هذه البطولة، ويجب أن نحصل جميعا على نفس المبالغ في البداية. ومن ثم، من المنطقي أن يحصل الفريق الذي يصل إلى النهائي والفائز على مكافأة إضافية من الناحية المالية. ولكن في البداية، يجب أن تكون المبالغ متساوية بالنسبة للجميع".وناقش مجلس إدارة نادي مايوركا هذا الخلاف مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ولكن "دون جدوى".وأوضح دياز أن الاتفاق مع ريال مدريد وبرشلونة يشمل أيضا نادي أتلتيك بيلباو، الذي يحصل على حد أدنى قدره 1.55 مليون يورو للمشاركة واللعب في نصف النهائي، كما ذكر رئيس النادي أمس. (كووورة)