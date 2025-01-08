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رياضة
عن استمراره مع برشلونة.. هذا ما قاله يامال
Lebanon 24
08-01-2025
|
09:49
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قال لامين يامال لـ CNN Sports، على هامش حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" في دبي الإماراتية: " برشلونة هو نادي حياتي، وأتمنى أن أجدد عقدي معهم وأن أبقى معهم لأطول فترة ممكنة، أريد أن ألعب في لا ليغا، وأريد أن ألعب مع هذا النادي، ونعم سأجدد عقدي، سأفعل ذلك".
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وأضاف: "صحيح أن هانزي فليك مدرب مختلف، وأسلوب اللعب مختلف، لكن لقد سعينا للتكيف مع ما قاله لنا، وأعتقد أننا نؤدي ذلك بشكل جيد".
وتابع: "في عام 2025، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالألقاب، بدءاً من كأس السوبر الإسباني، ونأمل أن يكون أفضل عام في حياتنا".
وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن "الفريق الكتالوني" سيفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم 2025/2024، أجاب بكل تأكيد: "بالطبع، لا شك في ذلك".
وأكمل: "في النهاية، سيفوز الفريق بلقب الدوري على حساب الفرق الّتي خسرنا أمامها سابقاً، أعتقد أن الأمر يتعلق بالتركيز، لقد أظهرنا في اللحظات المهمة أننا الأفضل وسنستمر في ذلك".
وحول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الّذي سبق وأن لعب لنادي برشلونة، قال يامال: "كنتُ في الخامسة من عمري عندما رأيت نيمار في سانتوس، ولكنني كنت في السابعة من عمري عندما رأيته شخصياً في نادي برشلونة في كامب نو".
وأردف: "كان من المذهل رؤيته، نعم، صحيح أن ميسي كان هناك وكان مذهلاً أيضًا، لكن نيمار كان شيئاً مختلفاً تماماً، إنه كان دائماً قدوتي، فهو نجم وأسطورة كرة قدم". (cnn sports)
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