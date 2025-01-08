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رياضة

مودرن سبورت يصدر بيانا حول مستحقات أحمد رفعت

Lebanon 24
08-01-2025 | 15:10
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أكد نادي "مودرن سبورت" المصري لكرة القدم التزامه الكامل بدفع كل بنود تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت لورثته الشرعيين.
وذكر الفريق المنافس في الدوري المصري في بيان عبر مركزه الإعلامي، يوم الأربعاء، أنه ملتزم بأداء كافة مستحقات لاعب النادي الراحل أحمد رفعت لورثته الشرعيين، وذلك طبقا للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025 - 2026.
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وأضاف البيان أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقا للعقد منذ إصابته وحتى اليوم، وذلك في الحساب المصري لشقيق اللاعب.
 وقال إن الإدارة لم تقصر في "أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته، وذلك وفقا لبنود عقد اللاعب واحتراما للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد".
وأوضح :"أحمد رفعت ابنا لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته. وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025 - 2026".
(سكاي نيوز)
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