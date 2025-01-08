برشلونة تجاوز بلباو.. ويلغ نهائي كأس السوبر الإسبانية

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تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية بعد فوزه على أثلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، السعودية.سجل أهداف برشلونة كل من جافي في الدقيقة 17 ولامين جمال في الدقيقة 53، ليحسم الفريق الكتالوني المواجهة ويضمن مكانه في النهائي.وينتظر برشلونة الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية التي ستجمع بين ريال مدريد وريال مايوركا يوم الخميس.يأتي هذا الانتصار بعد عام من خسارة برشلونة الثقيلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 4-1 في نهائي نسخة 2024.من جهته، واصل الشاب لامين جمال تألقه هذا الموسم، حيث رفع رصيده إلى 7 أهداف في جميع المسابقات بعد مشاركته في 22 مباراة، معادلًا عدد أهدافه في الموسم الماضي الذي لعب فيه 50 مباراة.وخاض برشلونة اللقاء من دون الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بعد انتهاء ترخيصهما للعب، لكنّ المجلس الرياضي الإسباني منح الفريق الكاتالوني الضوء الأخضر قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة لاشراكهما مؤقتا الى حين صدور الحكم النهائي في الاستئناف المقدم من إدارة النادي ضد رابطة الدوري الإسباني والاتحاد المحلي للعبة. وبالتالي، بات برشلونة قادراً على إشراكهما بعد تأهله إلى النهائي.وبدأ فريق المدرب الألماني هانزي فليك اللقاء بقوة، وكاد يفتتح التسجيل بعد مرور أربع دقائق من تسديدة "على الطاير" للاعبه البرازيلي رافينيا لكنها مرّت فوق العارضة (4).وكرر رافينيا المحاولة من ركلة حرة سددها منخفضة لكن أوناي سيمون كان في المرصاد لإبعادها (10).وأثمر ضغط برشلونة إلى فض الشراكة إثر لعبة جماعية انطلقت من خط الدفاع قبل أن تصل إلى أليكس بالديه على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء فعكسها إلى غافي المتقدم من الخلف قبل أن يسددها بين قدمي حارس بلباو (17).هذا الهدف هو الأول لغافي منذ أن تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال العام 2023.وكاد مدافع بلباو بينات برادوس يرتكب خطأ قاتلاً من تمريرة إلى سيمون، فانقض عليها رافينيا لكنه تسديدته رست بين احضان الحارس (21).واختبر بلباو حارس برشلونة البولندي فويتشيخ شتشيزني للمرة الأولى من تسديدة لأليكس بيرينغر تمكن الاول من ابعادها (34)، قبل ان يوشك إينياكي ويليامس على فرض التعادل من تسديدة "على الطاير" مرق قريبة جدا من المرمى (43).وطمأن برشلونة عشاقه للنتيجة عندما ضاعف تقدمه في بداية الشوط الثاني ولعب غافي دوراً كبيراً بصناعة الهدف عندما مرر كرة رائعة لجمال وضعته وجهاً لوجه مع سيمون فلم يتردد إبن الـ 17 عاماً في إيداع الكرة المرمى (52).وبقي شتشيزني سداً منيعاً أمام محاولات بلباو عندما تصدى لتسديدة البديل ميكيل فيسغا (64).وشهد اللقاء في دقائقه الأخيرة لحظات من الإثارة بعد أن ألغي هدفان لبلباو بداعي التسلل عبر البديل أوسكار دي ماركوس وويليامس. (بي ان سبورتس)