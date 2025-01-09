توتنهام يُسقط ليفربول ويتفوّق في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

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حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، التي أقيمت مساء الأربعاء.وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 بتوقيع السويدي الشاب لوكاس بيرغفال (18 عامًا)، ليصبح هذا الهدف الأول له بقميص توتنهام في جميع المسابقات.ورغم الفوز المهم، يبقى الحسم معلقًا لمباراة الإياب التي ستُقام يوم 6 شباط المقبل على أرضية ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول.وتُعد هذه الهزيمة الأولى لليفربول في جميع البطولات منذ خسارته أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنكليزي يوم 14 كانون الاول 2024، كما أنها أول خسارة خارج أرضه هذا الموسم. (بي إن سبورتس)