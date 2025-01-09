Advertisement

رياضة

توتنهام يُسقط ليفربول ويتفوّق في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

Lebanon 24
09-01-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1303331-638719979666448127.png
Doc-P-1303331-638719979666448127.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حقق توتنهام هوتسبير فوزًا ثمينًا على ضيفه ليفربول بنتيجة 1-0، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، التي أقيمت مساء الأربعاء.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 بتوقيع السويدي الشاب لوكاس بيرغفال (18 عامًا)، ليصبح هذا الهدف الأول له بقميص توتنهام في جميع المسابقات.
Advertisement

ورغم الفوز المهم، يبقى الحسم معلقًا لمباراة الإياب التي ستُقام يوم 6 شباط المقبل على أرضية ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول.

وتُعد هذه الهزيمة الأولى لليفربول في جميع البطولات منذ خسارته أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنكليزي يوم 14 كانون الاول 2024، كما أنها أول خسارة خارج أرضه هذا الموسم. (بي إن سبورتس)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2025-01-09
23:30 | 2025-01-08
23:00 | 2025-01-08
15:10 | 2025-01-08
12:30 | 2025-01-08
09:49 | 2025-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24