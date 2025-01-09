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رياضة
قبل نهائي السوبر.. ليفاندوفسكي يقلق برشلونة
Lebanon 24
09-01-2025
|
08:10
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أثار البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، القلق عقب الانتصار (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء أمس الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وسجل لبرشلونة جافي ولامين يامال في الدقيقتين 17 و52.
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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ليفاندوفسكي لم يتمكن من إكمال المباراة، وعلى الرغم من أنه لم يظهر متأثرًا بأي إصابة عند استبداله بفيران توريس، إلا أن المهاجم البولندي غادر الملعب وهو يعرج.
وأضافت: "ظهر ليفاندوفسكي وهو يعاني من آلام في كاحله الأيمن".
وأشار التقرير، إلى أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الإصابة ليست خطيرة وأنها مجرد كدمة.
وأوضحت الصحيفة، أنه ما لم يحدث أي طارئ، يُتوقع أن يكون المهاجم البولندي جاهزًا للبدء أساسيا في النهائي، الذي سيُقام على نفس الملعب يوم الأحد المقبل.
وبهذا الانتصار حسم البارسا عبوره للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وريال مايوركا. (كووورة)
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