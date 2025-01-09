Advertisement

رياضة

بالصورة: لاعب شهير يهرب صديقته إلى معسكر الفريق "داخل حقيبة سفر"

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1303861-638720559329414434.PNG
Doc-P-1303861-638720559329414434.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار "تشانغ شينغليانغ" لاعب قوانغتشو لونغ ليونز، بدوري كرة السلة الصيني (CBA) جدلا واسعًا بسبب مزاعم تهريبه لصديقته إلى فندق اللاعبين داخل حقيبة سفر، وفقًا لشبكة "ذا بيبر".

 وكان تشانغ يائسًا لقضاء الوقت مع صديقته قبل مباراة فريقه الأخيرة ضد تشينغداو، فقام بتهريبها إلى غرفته الفندقية داخل حقيبة سفر.
Advertisement


ولكن الغريب أن الأمر لم يكن لقضاء ليلة رومانسية كما قد يُظن، حيث قام تشانغ بتهريب صديقته إلى الغرفة لمساعدتها في إنجاز واجباتها الدراسية.

ونشرت صديقته بشكل مفاجئ صورًا لها في الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة تُظهرها وهي تضغط نفسها داخل حقيبة سفر سوداء صغيرة، لكنها سارعت إلى حذف الصور من منصة "ويبو" (النسخة الصينية من منصة X)، ولكن الضرر كان قد وقع بالفعل.
 
a1c40b99-1ef0-4386-8b36-25ff6a6845e8


وقرر النادي الصيني إيقاف اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بسبب هذا التصرف، وقال في بيان رسمي: "مؤخرًا، أثار تشانغ شينغليانغ، لاعب فريق قوانغتشو لونغ ليونز لكرة السلة، اهتمام الجماهير بسبب تعامله غير المناسب مع أموره الشخصية".

وأضاف: "بعد التشاور مع إدارة النادي والجهاز الفني، تقرر إيقاف تشانغ شينغليانغ عن المشاركة في مباريات الفريق الأول بشكل فوري، نظرًا لانتهاكه قواعد الإدارة ذات الصلة بالفريق الأول". (ارم نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:38 | 2025-01-09
08:10 | 2025-01-09
03:00 | 2025-01-09
02:30 | 2025-01-09
02:00 | 2025-01-09
01:30 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24