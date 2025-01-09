بالصورة: لاعب شهير يهرب صديقته إلى معسكر الفريق "داخل حقيبة سفر"

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أثار "تشانغ شينغليانغ" لاعب قوانغتشو لونغ ليونز، بدوري كرة السلة الصيني (CBA) جدلا واسعًا بسبب مزاعم تهريبه لصديقته إلى فندق اللاعبين داخل حقيبة سفر، وفقًا لشبكة "ذا بيبر".وكان تشانغ يائسًا لقضاء الوقت مع صديقته قبل مباراة فريقه الأخيرة ضد تشينغداو، فقام بتهريبها إلى غرفته الفندقية داخل حقيبة سفر.ولكن الغريب أن الأمر لم يكن لقضاء ليلة رومانسية كما قد يُظن، حيث قام تشانغ بتهريب صديقته إلى الغرفة لمساعدتها في إنجاز واجباتها الدراسية.ونشرت صديقته بشكل مفاجئ صورًا لها في الغرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صورة تُظهرها وهي تضغط نفسها داخل حقيبة سفر سوداء صغيرة، لكنها سارعت إلى حذف الصور من منصة "ويبو" (النسخة الصينية من منصة X)، ولكن الضرر كان قد وقع بالفعل.