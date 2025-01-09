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رياضة

بعد إقالة لوبيتيغي.. غراهام بوتر مدربا لنادي وست هام

Lebanon 24
09-01-2025 | 23:00
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عين نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، الإنكليزي غراهام بوتر مدربا للفريق الأول بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيغي.

رسميا.. غراهام بوتر مدربا لنادي وست هام
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Globallookpress
ووفقا لبيان نشره وست هام على موقعه، فإن المدرب البالغ من العمر 49 عاما سينضم إلى "الهامرز" بعقد لمدة عامين ونصف العام، وسيقود فريقه الجديد للمرة الأولى في مواجهة أستون فيلا في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي مساء غد الجمعة.

West Ham United is delighted to welcome Graham Potter as the Club’s new Head Coach ⚒️

— West Ham United (@WestHam) January 9, 2025
ويعود بوتر للتدريب بعد غياب استمر 20 شهرا منذ إقالته من منصبه في تشيلسي.

وكان بوتر بدأ مسيرته التدريبية مع فريق أوسترسوند السويدي، وحقق نجاحات أثناء تدريبه سوانسي وبرايتون قبل أن يتولى تدريب تشيلسي خلفا لتوماس توخيل في أيلول 2022، لكنه لم يستمر أكثر من سبعة أشهر من عقده الذي كان يمتد خمسة أعوام حيث أقيل في نيسان 2023 بعد أن خسر 11 مباراة من 31.

ويخلف بوتر في وست هام، لوبيتيغي الذي أقيل أمس الأربعاء بسبب سوء النتائج.
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