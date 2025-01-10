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رياضة
أسطورة السباحة المجرية تعلن اعتزالها
Lebanon 24
10-01-2025
|
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أعلنت أسطورة السباحة المجرية كاتينكا هوسو اعتزالها في عمر 35 بعد مسيرة ناجحة حققت فيها العديد من الإنجازات العالمية والأولمبية، وكان من أبرز ما حققته هوسو ثلاث ميداليات ذهبية وفضية واحدة في أولمبياد ريو 2016.
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وشاركت هوسزو (35 عاماً)، التي كانت تشتهر باسم "المرآة الحديدية" نظراً لسجلها المتنوع في المنافسات، في 5 دورات أولمبية، وكانت تبلغ من العمر 15 عاماً فقط عندما شاركت لأول مرة في «أولمبياد أثينا» عام 2004.
وفازت هوسزو بميدالياتها الذهبية الـ3 في "أولمبياد ريو دي جانيرو 2016" في سباق 100 متر (ظهر)، وسباقَي 200 متر و400 متر (متنوع فردي)، ثم فازت بميدالية فضية في سباق 200 متر (ظهر).
كما فازت بـ9 ميداليات في منافسات الفردي ببطولات العالم في السباحة الطويلة منذ عام 2009، وما زالت تحمل الرقم القياسي العالمي في السباحة الطويلة 200 متر (فردي متنوع)، كما فازت بـ17 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للسباحة القصيرة.
وكتبت هوسزو عبر منصة "إنستغرام" لتبادل الصور: «لمدة 30 عاماً، كان الماء موطني، ملاذاً وجدت فيه العزاء والقوة».
وأضافت: "منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدمي المسبح عندما كنت طفلة، عرفت أنني اكتشفت شيئاً سحرياً، كان العناق البارد للمياه أشبه بالعودة إلى المنزل، وهو المكان الذي توقفت فيه الجاذبية عن الوجود، وكل ضربة جعلتني أقرب إلى أحلامي".
واختتمت بالقول: "حينما أعود بذاكرتي إلى مسيرتي المهنية، ينتابني شعور بالإنجاز الهائل. الميداليات والأرقام القياسية ثمينة، لكن ما يبقى هو حبي الأبدي للسباحة".
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