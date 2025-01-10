بينها مصارعة أصابع القدم.. إليكم أغرب أنواع الرياضات حول العالم

رغم شهرة رياضات ككرة القدم والتنس عالميًا، إلا أن بعض الثقافات ابتكرت أنشطة رياضية غريبة ومميزة قد تثير الدهشة.

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تُلعب هذه الرياضة في المستنقعات الموحلة في فنلندا حيث يصعب التحرك، مما يجعلها تحديًا بدنيًا مضاعفًا مقارنة بكرة القدم التقليدية.تكمن متعة هذه اللعبة في السقوط والتسابق وسط الوحل، وهو ما يجعلها نشاطًا ترفيهيًا بالإضافة إلى رياضة.بدأت اللعبة في هولندا وتجمع هذه الرياضة بين الجولات الفكرية للعبة الشطرنج والجولات البدنية الملاكمة.تحتاج هذه الرياضة إلى ذكاء إستراتيجي وقوة بدنية معًا، مما يجعلها اختبارًا متكاملًا للعقل والجسم.ظهرت هذه اللعبة في فنلندا حيث يتسابق الرجال وهم يحملون زوجاتهم على ظهورهم عبر مسار مليء بالعوائق.بدأت هذه اللعبة في ألمانيا وهي شبيهة بكرة الطاولة التقليدية، لكنها تُلعب باستخدام كرة مطاطية كبيرة وتضرب الكرة بالرأس بدلًا من المضرب.وتعد هذه اللعبة مزيج بين كرة القدم وكرة الطاولة مما يجعلها ممتعة وفريدة.تقام هذه المسابقة في ويلز حيث يتنافس المشاركون في الغوص عبر بركة موحلة باستخدام أنبوب للتنفس وزعانف، دون استخدام السباحة التقليدية.تعد هذه اللعبة خيارا مثاليا لعشاق المغامرة والغرائب.بدأت هذه اللعبة في المملكة المتحدة وتحديدا في تلال غلوستر حيث يتم دحرجة عجلة من الجبن من أعلى التل، ويتسابق المشاركون لالتقاطها.التحدي يتمثل في الجري بسرعة هائلة على منحدر خطير.بدأت هذه اللعبة في المملكة المتحدة وتشبه مصارعة الذراعين، لكنها تُلعب باستخدام أصابع القدمين ويحاول كل لاعب تثبيت قدم الخصم.تعد من الألعاب الغريبة والمسلية كما تتناسب مع روح الدعابة.بدأت هذه اللعبة في جنوب أسيا خاصة في نيبال وتايلاند حيث تُلعب بنفس قواعد البولو التقليدية، ولكن على ظهور الأفيال بدلًا من الخيول.تُعد اللعبة تجربة فريدة للتفاعل مع الحيوانات الضخمة بطريقة رياضية.تعد الولايات المتحدة المركز الرئيسي لهذه اللعبة حيث يتصارع المتنافسون باستخدام أصابع الإبهام فقط.تعتبر رياضة بسيطة ومضحكة، يمكن ممارستها في أي مكان.تعتبر الولايات المتحدة وكندا المركز الرئيسي لهذه الرياضة حيث يتنافس المشاركون باستخدام قوارب مصنوعة بالكامل من الورق المقوى في محاولة لإكمال السباق دون غرق القارب. (الوطن)