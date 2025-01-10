شجار وتوتر بنهاية مواجهة ريال مدريد ومايوركا في جدة.. إليكم ما حصل (فيديو)

La secuencia completa, DON RAÚL ASENCIO, MI CENTRAL, HONOR 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/3r14AIwTwp — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 9, 2025 Advertisement

شهدت الدقائق الأخيرة لمواجهة ريال مدريد ومايوركا أجواء مشحونة، بدأت بمشادة بين بابلو مافيو لاعب مايوركا وجود بيلينغهام مهاجم "الملكي" بعد الهدف الثالث لفريق الأخير.واندلعت الفوضى واضطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، للتدخل لتهدئة الظهير الأيسر لمايوركا، عقب انتهاء المباراة.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن السبب في هذه المشادات هو صراع جانبي بين مافيو وفينيسيوس جونيور، الذي على عكس المتوقع لم يظهر أي غضب أو رد فعل.وذكرت الصحيفة أن مافيو مدافع مايوركا، أصبح هدفا لاستفزازات انتقامية من كل لاعبي مدريد تقريبا، على رأسهم بيلينغهام ولوكاس فاسكيز وراؤول أسينسيو.وتزامن الشجار مع نهاية المباراة، بعدما قام اللاعب الإنجليزي بتوجيه صفعة طفيفة لمدافع مايوركا، مما أثار غضب مافيو نفسه وتسبب في مشاجرة مع بقية المنافسين.ووفقا للصحفي الإسباني أوسكار جونزاليس، فإنه بعد مشاركة أسينسيو في الشوط الثاني، دخل في مشادة كلامية مع مافيو، حيث بدأ الأمر بهجوم من المدافع الأرجنتيني موجها حديثه إلى لاعب ريال مدريد الواعد، وقال: "اذهب وانشر الفيديوهات أيها الغبي"، في إشارة إلى تورط راؤول في فضيحة اتهامه إلى جانب مجموعة من اللاعبين بممارسة الجنس مع فتاة قاصر في وقت سابق من العام الماضي.وكان أسينسيو امتثل أمام جهات التحقيق في إسبانيا، إلى جانب 3 آخرين من لاعبي أكاديمية ريال مدريد بتهمة تصوير فتاة قاصر أثناء ممارسة الجنس معها، ونشر المقطع بالإضافة إلى استغلال القصر في إنتاج مواد إباحية.ولم يصمت أسينسيو أمام هذه الاستفزازت من مافيو، إذ هم بمحاولة إثارة غضبه أكثر، موجها له عدة قبلات مع الإشارة له بالخروج لوداع فريقه للبطولة. (روسيا اليوم)