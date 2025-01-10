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رياضة

استقالة جديدة داخل نادي برشلونة.. بسبب أولمو

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:56
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تتوالى الأزمات على نادي برشلونة الإسباني، عقب الأزمة الأخيرة التي شهدتها عملية قيد داني أولمو وباو فيكتور ثنائي الفريق في قائمة الفريق خلال الموسم الحالي.

وسبق وأعلنت رابطة الدوري الإسباني، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفض قيد الثنائي وبالتالي عدم مشاركتهما رفقة برشلونة خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.
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بينما وافق المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قيد الثنائي والسماح لهما بالمشاركة مع الفريق الكتالوني بشكل طبيعي لكن بصفة مؤقتة حتى يتم الفصل نهائيا في الطعن الذي قدمه النادي واللاعبان.

في الوقت ذاته قدم نائب رئيس برشلونة لقطاع التسويق، جولي جويو، استقالته، أمس الخميس، ليصبح ثالث المستقيلين من مجلس إدارة خوان لابورتا.

وقد ترجع أسباب الاستقالة، التي أوردتها صحيفة "لا بانغوارديا"، إلى أن نائب الرئيس، لم يشارك بفاعلية في التفاوض بشأن العقد الجديد مع شركة نايكي الذي تم تجديده مؤخرا حتى 2038.

وكان جولي جويو، مدير مهرجان "كاب رويج" ورئيس مجموعة "جروب كليبر"، مسؤولا عن اتفاق البارسا مع شركة سبوتيفاي.

ويأتي رحيل جويو في خضم "التسونامي" الذي سببته قضية داني أولمو مع برشلونة، في الوقت الذي ينافس فيه الفريق على كأس السوبر الإسباني في جدة. (روسيا اليوم)
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