Advertisement

رياضة

هل سيجمع إنتر ميامي ميسي بنيمار؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1304117-638721106095980989.jpg
Doc-P-1304117-638721106095980989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأميركي، على التقارير التي تحدثت عن نية ناديه التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي.
قال ماسكيرانو خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا الحديث عن نيمار لأننا ببساطة ليس لدينا أي شيء يخص هذه الصفقة".
Advertisement

وأوضح أن هناك عدة عوامل تجعل انضمام نيمار للفريق أمرا مستحيلا، أبرزها قيود الرواتب الصارمة التي يفرضها الدوري الأميركي.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز صفوف الفريق في مطلع عام 2025، بعد التغييرات التي شهدها الموسم الماضي، والتي تضمنت صفقات بيع متعددة.
 
وأضاف خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، أن النادي سيكشف عن التفاصيل المتعلقة بخططه المستقبلية خلال الأسابيع المقبلة.

وحول عودته للعمل مع زملائه السابقين في برشلونة، مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، قال ماسكيرانو: "الأوضاع الآن مختلفة، فأنا أعمل كمدرب وليس كزميل، لكن لا شك أننا عشنا لحظات استثنائية معا لفترة طويلة، وهذا شيء لن يتغير أبدا".

وواصل: "نسعى لتكرار أسلوب المنتخب الوطني، فريق يهاجم، يسيطر بالاستحواذ، ويضغط عاليا، فكرتي ثابتة ولن تتغير، مع التكيف مع اللاعبين المتاحين، الأهم أننا نريد الكرة ونحافظ عليها".

وأشارت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن نيمار مرشح بقوة لمغادرة النادي السعودي عقب نهاية الموسم الجاري، علما أن نهاية عقده في صيف 2025. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:19 | 2025-01-10
04:16 | 2025-01-10
02:56 | 2025-01-10
02:30 | 2025-01-10
02:00 | 2025-01-10
01:30 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24