هل سيجمع إنتر ميامي ميسي بنيمار؟

علق خافيير ماسكيرانو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأميركي، على التقارير التي تحدثت عن نية ناديه التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي.



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وأوضح أن هناك عدة عوامل تجعل انضمام نيمار للفريق أمرا مستحيلا، أبرزها قيود الرواتب الصارمة التي يفرضها الدوري الأميركي.



وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز صفوف الفريق في مطلع عام 2025، بعد التغييرات التي شهدها الموسم الماضي، والتي تضمنت صفقات بيع متعددة. قال ماسكيرانو خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكننا الحديث عن نيمار لأننا ببساطة ليس لدينا أي شيء يخص هذه الصفقة".وأوضح أن هناك عدة عوامل تجعل انضمام نيمار للفريق أمرا مستحيلا، أبرزها قيود الرواتب الصارمة التي يفرضها الدوري الأميركي.وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز صفوف الفريق في مطلع عام 2025، بعد التغييرات التي شهدها الموسم الماضي، والتي تضمنت صفقات بيع متعددة.

وأضاف خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي، أن النادي سيكشف عن التفاصيل المتعلقة بخططه المستقبلية خلال الأسابيع المقبلة.



وحول عودته للعمل مع زملائه السابقين في برشلونة، مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، قال ماسكيرانو: "الأوضاع الآن مختلفة، فأنا أعمل كمدرب وليس كزميل، لكن لا شك أننا عشنا لحظات استثنائية معا لفترة طويلة، وهذا شيء لن يتغير أبدا".



وواصل: "نسعى لتكرار أسلوب المنتخب الوطني، فريق يهاجم، يسيطر بالاستحواذ، ويضغط عاليا، فكرتي ثابتة ولن تتغير، مع التكيف مع اللاعبين المتاحين، الأهم أننا نريد الكرة ونحافظ عليها".



وأشارت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن نيمار مرشح بقوة لمغادرة النادي السعودي عقب نهاية الموسم الجاري، علما أن نهاية عقده في صيف 2025. (روسيا اليوم)