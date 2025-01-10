قبل مواجهة إبيدجان.. كولر يعلن أول الراحلين عن صفوف الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي وذلك قبل إعلان النادي ذلك.



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وتحدث كولر في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة عند سؤاله عن غياب بيرسي تاو عن قائمة الأهلي قائلا إن النجم الجنوب إفريقي لم يعد لاعبا ضمن صفوف الفريق".



وأضاف: "بيرسي تاو انتقل إلى أحد الفرق القطرية، ولم يعد له علاقة بالأهلي". ويلاقي الأهلي نظيره استاد أبيدجان غدا السبت لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا في كوت ديفوار.وتحدث كولر في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة عند سؤاله عن غياب بيرسي تاو عن قائمة الأهلي قائلا إن النجم الجنوب إفريقي لم يعد لاعبا ضمن صفوف الفريق".وأضاف: "بيرسي تاو انتقل إلى أحد الفرق القطرية، ولم يعد له علاقة بالأهلي".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق" القطرية فإن بيرسي تاو وصل إلى نادي قطر تمهيدا لتوقيع عقد انضمامه إلى الفريق الأول وسيخضع للفحص الطبي غدا السبت بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي.

وستكون مشاركة بيرسي تاو الأولى مع قطر القطري أمام النصر الإماراتي في 17 كانون الثاني الجاري على استاد آل مكتوم في دبي. (روسيا اليوم)