غوارديولا يرفض الحديث عن صفقة مرموش: لا تحاولوا معي!

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وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء سيتي وسالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي لدى سؤاله عن المصري، اجاب: "لن أقول أي شيء عن ذلك، في فترة الانتقالات، لا تحاولوا معي".أضاف: "التوقيع مع مرموش. ألم أكن واضحاً في حديثي؟ لقد قلت سابقًا إنني لن أتحدث عن أي شيء يتعلق بسوق الانتقالات. يمكنكم المجيء إلى هنا وطرح هذا السؤال كل يوم، ولن أجيب".تابع: يمكنكم أن تسألوني ولن أجيب أبدًا عن الانتقالات، الأمر سهل... لا تعليق. ولن أتحدث عن أي لاعب خارج الفريق، أكرر مرة أخرى، لا تحاولوا معي. (العربية)