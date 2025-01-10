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رياضة

غوارديولا يرفض الحديث عن صفقة مرموش: لا تحاولوا معي!

Lebanon 24
10-01-2025 | 14:00
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رفض بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، التعليق على إمكانية التعاقد مع المهاجم المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت في شهر كانون الثاني.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء سيتي وسالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي لدى سؤاله عن المصري، اجاب: "لن أقول أي شيء عن ذلك، في فترة الانتقالات، لا تحاولوا معي".
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أضاف: "التوقيع مع مرموش. ألم أكن واضحاً في حديثي؟ لقد قلت سابقًا إنني لن أتحدث عن أي شيء يتعلق بسوق الانتقالات. يمكنكم المجيء إلى هنا وطرح هذا السؤال كل يوم، ولن أجيب".

تابع: يمكنكم أن تسألوني ولن أجيب أبدًا عن الانتقالات، الأمر سهل... لا تعليق. ولن أتحدث عن أي لاعب خارج الفريق، أكرر مرة أخرى، لا تحاولوا معي. (العربية) 
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