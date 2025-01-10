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رياضة
قبيل بطولة أستراليا.. دجوكوفيتش يرحب بالتعاون مع موراي
Lebanon 24
10-01-2025
|
16:00
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رحب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا سابقًا، بالتعاون أخيرًا مع مدربه الاسكتلندي أندي موراي الذي اعتزل مؤخرًا، قبيل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة يوم الأحد.
ورغم ذلك، اعتبر دجوكوفيتش أنه "غريب" أن يكشف الآن عن جميع أسراره لغريمه السابق.
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وقال
دجوكوفيتش
خلال مؤتمر صحافي في ملبورن "يجب أن أقرّ أنه في البداية كان من الغريب أن أشارك" الكثير من الأشياء، "ليس فقط عن كرة المضرب ولكن أيضا عن مشاعري وعن الحياة بشكل عام" مع موراي الذي اعتلى بدوره صدارة ترتيب اللاعبين سابقا والفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.
تابع: "لم أفعل ذلك معه من قبل لأنه كان دائما واحدا من أكبر المنافسين لي، كنا نخفي الأشياء عن بعضنا البعض. الآن، نكشف جميع أوراقنا على الطاولة، هذا ما يريده وأنا أؤيد هذه الطريقة في التواصل بنسبة 100 في المئة والتي تتمثل في تقاسم كل شيء"، متابعاً "إنها أفضل طريقة بالنسبة له لفهمي ومساعدتي".
وأكّد دجوكوفيتش إن موراي ألهمه وأنه يستمتع بالتعاون معه "أعتقد أن وجهة نظره الفريدة في أسلوب لعبي هي حقيقة أنه لعب ضدي لمدة 25 عاما".
وأردف "إنه يعرف تطوري، وأعتقد أنه يعرف أيضا نقاط ضعفي وقوتي. يعرف جيدا كرة المضرب، أسلوب لعب أبرز اللاعبين في العالم الآن لأنه اعتزل أخيرا كلاعب". (العربية)
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