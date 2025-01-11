فقد وعيه لفترة قصيرة.. تعرّض لاعب توتنهام لإصابة مروعة في لقاء ليفربول (فيديو)

أفصح مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو عن مدة غياب رودريغو بينتانكور عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بالغة خلال مواجهة ليفربول الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية.



وأثناء محاولته لعب ضربة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة السابعة، سقط بينتانكور بشكل خطير على الأرض ليفقد وعيه لفترة قصيرة.



واستغرق إسعاف لاعب الوسط الأوروغوياني عشر دقائق قبل أن يسعف على "نقالة" إلى خارج أرض الملعب، حيث بدا أنه يعاني من إصابة في الرأس.



وتحدث مدرب توتنهام بوستيكوغلو للصحفيين عن إصابة بينتانكور قبل مباراة فريقه أمام تامورث المقررة غدا الأحد في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وقال: "يبدو أنه يعاني من ارتجاج في المخ ولكن ليس أكثر من ذلك".



وتابع: "كان في المستشفى، وخضع لجميع الاختبارات وتم التأكد من أن كل شيء على ما يرام".



وأردف: "لقد عاد بينتانكور إلى المنزل. إنه بخير".

Fuck yeah that don’t look good 😬



Speedy recovery Benta 🙏🏻 pic.twitter.com/Bk7Wm7M4xA — Mr Black (@MrBlackFootball) January 8, 2025 Advertisement

وأكد بوستيكوغلو أن بينتانكور سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل، حيث قال في هذا الصدد: "من الواضح أننا سنتبع البروتوكولات اللازمة الآن، أعتقد أن الأمر سيتطلب أسبوعين للتأكد من أن كل شيء على ما يرام مع بينتانكور".(روسيا اليوم)





