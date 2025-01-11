Advertisement

رياضة

فقد وعيه لفترة قصيرة.. تعرّض لاعب توتنهام لإصابة مروعة في لقاء ليفربول (فيديو)

Lebanon 24
11-01-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1304382-638721653317651357.png
Doc-P-1304382-638721653317651357.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفصح مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو عن مدة غياب رودريغو بينتانكور عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بالغة خلال مواجهة ليفربول الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وأثناء محاولته لعب ضربة رأسية من ركلة ركنية في الدقيقة السابعة، سقط بينتانكور بشكل خطير على الأرض ليفقد وعيه لفترة قصيرة.

واستغرق إسعاف لاعب الوسط الأوروغوياني عشر دقائق قبل أن يسعف على "نقالة" إلى خارج أرض الملعب، حيث بدا أنه يعاني من إصابة في الرأس.

وتحدث مدرب توتنهام بوستيكوغلو للصحفيين عن إصابة بينتانكور قبل مباراة فريقه أمام تامورث المقررة غدا الأحد في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي وقال: "يبدو أنه يعاني من ارتجاج في المخ ولكن ليس أكثر من ذلك".

وتابع: "كان في المستشفى، وخضع لجميع الاختبارات وتم التأكد من أن كل شيء على ما يرام".

وأردف: "لقد عاد بينتانكور إلى المنزل. إنه بخير".
 
Advertisement
 
وأكد بوستيكوغلو أن بينتانكور سيغيب عن الملاعب  لمدة أسبوعين على الأقل، حيث قال في هذا الصدد: "من الواضح أننا سنتبع البروتوكولات اللازمة الآن، أعتقد أن الأمر سيتطلب أسبوعين للتأكد من أن كل شيء على ما يرام مع بينتانكور".(روسيا اليوم)


رياضة

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2025-01-10
16:00 | 2025-01-10
14:46 | 2025-01-10
14:00 | 2025-01-10
10:19 | 2025-01-10
07:30 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24