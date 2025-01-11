بالرغم من تألقه.. جدل كبير حول خسارة صلاح جائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنكليزي

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بالرغم من تألقه اللافت، خسر محمد صلاح جائزة "لاعب الشهر" في الدوري الإنكليزي الممتاز في شهر كانون الأول الماضي، مما أثار جدل كبير.ومنحت الجائزة لمهاجم نيوكاسل يونايتد، السويدي أليكساندر أيزاك، بعد تألقه مع فريقه في كانون الأول.وساهم محمد صلاح في 14 هدف خلال شهر كانون الأولفقط، في الدوري، ما بين أهداف وتمريرات حاسمة، وهو أعلى عدد مساهمات للاعب في شهر واحد بتاريخ الدوري.جدل حول خسارة صلاحوبالرغم من هذا الرقم المذهل، ذهبت الجائزة للهداف السويدي، وهو ما أثار الجدل بين المتابعين للدوري على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب أحدهم على منصة "إكس": "كيف لم يحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر رغم تسجيله 7 أهداف وصناعة 7 في 6 مباريات ضد فرق مثل مانشستر سيتي ونيوكاسل وتوتنهام؟".وكتب آخر: "صلاح قضى أعظم شهر على الإطلاق لمهاجم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يفز بجائزة أفضل لاعب في الشهر. هل تعرف كم هذا مثير للسخرية؟".وعلق آخر: "اللعنة على شركة EA (التي تقدم الجائزة) والمصوتين. عدم حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر، هي مزحة لها جذور أكثر شرا من الظاهر. عدم فوزه يعتبر أمرا إجراميا".مقارنة بين صلاح وأيزاكفي 6 مباريات بالدوري خلال كانون الأول، محمد صلاح سجل 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.في 6 مباريات بالدوري خلال الشهر نفسه، أليكساندر أيزاك سجل 8 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.صلاح واجه أيزاك في مباراة ليفربول ونيوكاسل في ديسمبر، والتي انتهت بنتيجة 3-3، صلاح سجل هدفين وأيزاك هدف.يذكر أن صلاح حقق جائزة "لاعب الشهر" بالدوري الإنجليزي الممتاز، في تشرين الثاني الماضي.