ليفربول يفوز على أكرينغتون ستانلي ويبلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي

حقق نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز فوزا عريضا على أكرينغتون ستانلي الناشط في دوري الدرجة الثانية، برباعية نظيفة في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي.

وتقدم ديوغو جوتا لليفربول في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الأوروغوياني داروين نونيز داخل منطقة الجزاء ليحولها المهاجم البرتغالي إلى داخل الشباك.

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وأضاف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 45 من تسديدة قوية.

وعزز جايدين دانس تقدم ليفربول بثلاثية في الدقيقة 76، بعدما تابع كرة سددها الإيطالي فيديريكو كييزا تصدى لها الحارس، بتسديدة إلى داخل الشباك.

واختتم كييزا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90 بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة.