Advertisement

رياضة

بسبب "شريط جنسي".. القبض على لاعب في الدوري الإنكليزي داخل الملعب!

Lebanon 24
11-01-2025 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1304691-638722234330536390.jpg
Doc-P-1304691-638722234330536390.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت الشرطة الإنكليزية القبض على أحد اللاعبين الممارسين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب التدريب، للاشتباه في تصويره شريطا جنسيا دون موافقة إحدى الفتيات.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن المشهد كان صادما لزملاء اللاعب، حيث تم اقتياده في الساعة الحادية عشرة صباحا أمس الجمعة، وخضع لجلسة استجواب استمرت لست ساعات أمام الشرطة الإنكليزية.
Advertisement

وأوضحت الصحيفة التي لم تحدد هوية اللاعب المتهم في هذه الفضيحة، أن الشرطة صادرت هاتفين كانا مع اللاعب، وقامت بفحصهما بحثا عن أي لقطات أو تسجيلات للفيديو.

وبحسب "ذا صن"، فإن بعض زملاء اللاعب، اعتقدوا في البداية أن الموقف كان مجرد مزحة عندما شاهدوا اللاعب يتم القبض عليه داخل الملعب، ولم يصدق أغلبهم أن القصة ليست كذلك، عندما دخل ضابطان يرتديان الزي الرسمي إلى ساحة التدريبات.

وتحركت الشرطة بعدما اتهمت فتاة أحد اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز، بتصوير جلسة حميمية بينهما سرا على الرغم من أنها طلبت منه عدم القيام بذلك، كما أكدت أنها شعرت بالانتهاك والإذلال بعدما طردها من منزله عقب ممارسة الجنس معها، وأشارت إلى أنها رفضت تسجيل شريط جنسي أو المشاركة في علاقة ثلاثية معه.

وقالت الشرطة لصحيفة "ذا صن" إنه "تم القبض على رجل في العشرينيات من عمره للاشتباه بقيامه بانتهاك الخصوصية".

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق سراح اللاعب لاحقا دون اتخاذ أي إجراء آخر، إذ عاد للتدريب أمس الجمعة، وقد يلعب في مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي هذا الأسبوع. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:47 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:37 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:48 | 2025-01-11
07:19 | 2025-01-11
04:00 | 2025-01-11
02:00 | 2025-01-11
23:00 | 2025-01-10
16:00 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24