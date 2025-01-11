بسبب "شريط جنسي".. القبض على لاعب في الدوري الإنكليزي داخل الملعب!

ألقت الشرطة الإنكليزية القبض على أحد اللاعبين الممارسين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب التدريب، للاشتباه في تصويره شريطا جنسيا دون موافقة إحدى الفتيات.

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وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن المشهد كان صادما لزملاء اللاعب، حيث تم اقتياده في الساعة الحادية عشرة صباحا أمس الجمعة، وخضع لجلسة استجواب استمرت لست ساعات أمام الشرطة الإنكليزية.وأوضحت الصحيفة التي لم تحدد هوية اللاعب المتهم في هذه الفضيحة، أن الشرطة صادرت هاتفين كانا مع اللاعب، وقامت بفحصهما بحثا عن أي لقطات أو تسجيلات للفيديو.وبحسب "ذا صن"، فإن بعض زملاء اللاعب، اعتقدوا في البداية أن الموقف كان مجرد مزحة عندما شاهدوا اللاعب يتم القبض عليه داخل الملعب، ولم يصدق أغلبهم أن القصة ليست كذلك، عندما دخل ضابطان يرتديان الزي الرسمي إلى ساحة التدريبات.وتحركت الشرطة بعدما اتهمت فتاة أحد اللاعبين في الدوري الإنكليزي الممتاز، بتصوير جلسة حميمية بينهما سرا على الرغم من أنها طلبت منه عدم القيام بذلك، كما أكدت أنها شعرت بالانتهاك والإذلال بعدما طردها من منزله عقب ممارسة الجنس معها، وأشارت إلى أنها رفضت تسجيل شريط جنسي أو المشاركة في علاقة ثلاثية معه.وقالت الشرطة لصحيفة "ذا صن" إنه "تم القبض على رجل في العشرينيات من عمره للاشتباه بقيامه بانتهاك الخصوصية".وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق سراح اللاعب لاحقا دون اتخاذ أي إجراء آخر، إذ عاد للتدريب أمس الجمعة، وقد يلعب في مباراة فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنكليزي هذا الأسبوع. (روسيا اليوم)