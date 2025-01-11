بـ 8 أهداف.. مانشستر سيتي يبلغ رابع أدوار كأس الاتحاد الإنكليزي

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حجز نادي مانشستر سيتي مقعده في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، باكتساحه ضيفه سالفورد سيتي المنتمي للدرجة الرابعة بنتيجة 8-0 ضمن منافسات الدور الثالث اليوم السبت.وأجرى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على وست هام يونايتد مطلع الأسبوع الماضي في الدوري لكن أسلحته الفتاكة كانت جميعها على مقاعد البدلاء في حالة الطوارئ.وفي مباراة أخرى حقق ليفربول فوزا عريضا على حساب أكرينغتون ستانلي الناشط في دوري الدرجة الثانية، برباعية نظيفة ليبلغ الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي.