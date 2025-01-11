بصعوبة.. إشبيلية نجا من فخ فالنسيا

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فرض إشبيلية تعادلاً مثيراً على ضيفه فالنسيا بهدف لمثله مساء السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.منح المهاجم لويس ريوخا التقدم لفالنسيا في حدود الدقيقة 61، قبل أن ينجح المضيف الأندلسي في إدراك التعادل بهدف لاعبه أدريا بيدروسا في آخر أنفاس المواجهة (90+3). (بي إن سبورتس)