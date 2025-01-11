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رياضة
بصعوبة.. إشبيلية نجا من فخ فالنسيا
Lebanon 24
11-01-2025
|
23:29
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فرض إشبيلية تعادلاً مثيراً على ضيفه فالنسيا بهدف لمثله مساء السبت في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني.
منح المهاجم لويس ريوخا التقدم لفالنسيا في حدود الدقيقة 61، قبل أن ينجح المضيف الأندلسي في إدراك التعادل بهدف لاعبه أدريا بيدروسا في آخر أنفاس المواجهة (90+3). (بي إن سبورتس)
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