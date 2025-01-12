مبالغ فلكية طائلة.. إليكم كم يتقاضى رونالدو من مقابلاته وهذا حجم دخله

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كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يحقق مكاسب مالية ضخمة مقابل كل مقابلة تلفزيونية خاصة يجريها.ووفقًا لمنصة Sports Illustrated، فإن رونالدو، البالغ من العمر 39 عامًا، يُعتبر اللاعب الأكثر شهرة عالميًا، حيث يتجاوز عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أكثر من 1.2 مليار شخص.أكد هاري هوغو، الرئيس التنفيذي لشركة Sport Lobster، أن رونالدو يتقاضى ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني مقابل جلسات التصوير والمقابلات التلفزيونية.وذكر باولو بيسكاتور، وهو خبير منصات التواصل الاجتماعي وأحد مديري شركة (PP Foresight)، أن رونالدو سيستحوذ على سوق الإعلانات في الفترة المقبلة، بعد أن تجاوز عدد متابعيه حاجز المليار.ولم يتفاجأ بيسكاتور من أن تكون تكلفة استضافة قائد المنتخب البرتغالي في برامج تلفزيونية باهظة إلى هذا الحد، بالنظر إلى قوة انتشاره الطاغية حول العالم، وهو ما يسمى القوة الناعمة الرياضية.في الحقيقة، يعد رونالدو بمثابة منجم يدر ذهبًا طيلة الأوقات، إذ يتقاضى راتبًا سنويًا يناهز 200 مليون دولار من النصر، فضلًا عن مكاسبه المالية الفائقة من منصات التواصل الاجتماعي، التي تزيد على 50 مليون دولار سنويًا.هذا ويُضاف إليه أرباح صاروخ ماديرا من الإعلانات التي تُقدر في العام الواحد بنحو 70 مليون دولار، في حين تدر سلسلة فنادقه المنتشرة حول العالم، وعلاماته التجارية في العطور والملابس، نحو 250 مليون دولار سنويًا. (عربي21)