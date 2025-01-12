بعض أفراد البعثة أغمي عليهم.. لاعبون نجوا من حادث طائرة

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ووفقًا لمصادر قريبة من النادي، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة وهبوط الضغط الجوي في الكابينة، مما أدى إلى إغماء بعض أفراد البعثة، بما في ذلك بعض اللاعبين والطاقم الفني.الطائرة، التي غادرت أنغولا في رحلة العودة إلى القاهرة، اضطرت للعودة إلى مطار لواندا بعد ساعتين من الإقلاع بسبب التقلبات الجوية القوية والمطبات الهوائية.ونشر النادي بيانا رسميا جاء فيه: "بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنغولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى بدون تأشيرة جديدة، حيث باتت البعثة في العاصمة الأنغولية لواندا بعد عودتها الاضطرارية، عقب سفر الطائرة الخاصة لنحو ساعتين قبل أن تتعرض الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما أدى إلى تعرض بعض أفراد البعثة للإغماء".وتابع: "اضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنغولا بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، ونجت البعثة من الموت، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج أفراد البعثة المصابين".وختم البيان: "فشلت جميع محاولات سفر البعثة من أنغولا في ظل حاجة الطائرة للفحوصات ولحين استقرار الأمور الجوية، ما دفع البعثة للعودة مجددًا إلى فندق الإقامة في لواندا للمبيت إلى حين تحديد موعد آخر لرحلة العودة إلى القاهرة". (سكاي نيوز)