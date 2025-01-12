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رياضة
إنجاز جديد.. لاعب لبناني يبلغ الدور الثاني في بطولات "الغراند سلام"
Lebanon 24
12-01-2025
|
06:21
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حقق هادي حبيب إنجازاً للتنس اللبناني بفوزه الأول في بطولة كبرى ضمن دورات "الغراند سلام"، حيث تغلب على الصيني بو يونشاوكيتي (المصنف 65 عالمياً) بنتيجة 7-6، 6-4، 7-6 في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة في مدينة ملبورن.
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وكان حبيب حجز مقعدا في القرعة الرئيسية للبطولة، بعد ثلاثة انتصارات في التصفيات المؤهلة.
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