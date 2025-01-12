حادثة مرعبة.. هذا ما حدث مع فريق بيراميدز على متن الطائرة!

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وكان بيراميدز عائدا من لواندا بعد خوضه مباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق ساغرادا، على أن يخوض مباراته القادمة أمام المحلة في الدوري المصري.وبعد قرابة ساعتين من رحلة عودة بيراميدز إلى القاهرة التي كان مقررا لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، ما سبب بعض الإصابات لأفراد البعثة.واضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنغولا، بسبب التقلبات الجوية والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين.