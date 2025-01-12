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رياضة

في نهائي السوبر الإسباني.. ما سر غياب رئيس ريال مدريد عن الاجتماع التقليدي قبل مواجهة برشلونة؟

Lebanon 24
12-01-2025 | 11:47
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غاب رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن الاجتماع التقليدي لرؤساء الأندية الذي ينظمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم عشية نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبلغ الريال المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بفوزه على ريال مايوركا بثلاثية دون رد في الدور نصف النهائي، فيما حجز برشلونة مقعده في النهائي على حساب أتلتيك بلباو (2-0).
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وتقام مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

الاجتماع التقليدي لممثلي طرفي النهائي، أقيم مساء أمس في أحد الفنادق بجدة، ويعد هذا الاجتماع حدثا روتينيا منذ انتقال البطولة إلى المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه عادة ممثلو الأندية المتأهلة إلى النهائي بجانب شخصيات بارزة مثل السفير الإسباني خورخي هيبيا سييرا ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان.

ووفقا لصحيفة "موندو"، فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قاد وفد النادي الكتالوني، وتولى كل من المدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، ومدير العلاقات المؤسسية إيميليو بوتراغينيو، ورئيس الشرف خوسيه مارتينيز بيري تمثيل النادي الملكي، في ظل غياب فلورنتينو بيريز عن الاجتماع.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن غياب بيريز يعود لأسباب لوجستية بحتة، إذ غادر رئيس ريال مدريد العاصمة الإسبانية صباح أمس السبت متجها إلى جدة لحضور نهائي الكلاسيكو المنتظر مساء اليوم الأحد.

ولكن توقيت رحلة رئيس ريال مدريد الجوية لم يتناسب مع موعد إقامة الاجتماع التقليدي، ما حال دون حضوره، رغم مشاركته المنتظمة في مثل هذه الاجتماعات خلال النسخ السابقة. (روسيا اليوم)
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