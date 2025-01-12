Advertisement

رياضة

الأهلي يكشف حالة وسام أبو علي بعد العودة من كوت ديفوار

Lebanon 24
12-01-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1305067-638723091886496237.png
Doc-P-1305067-638723091886496237.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن خضوع مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد العودة من كوت ديفوار للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان أبو علي قد تعرض لحالة دوار خلال رحلة عودة الأهلي من كوت ديفوار، بعد الفوز على ستاد أبيدجان 3/1، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال  أفريقيا لكرة القدم.
Advertisement

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن حالة وسام أبوعلي الصحية جيدة ولا تدعو لأي قلق، مؤكدا عودة اللاعب إلى منزله، ومشاركته في التدريبات الجماعية غدا.
وأضاف أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح الأحد إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيّا قبل مغادرة مطار القاهرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:36 | 2025-01-12
16:00 | 2025-01-12
12:23 | 2025-01-12
11:47 | 2025-01-12
10:07 | 2025-01-12
06:21 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24