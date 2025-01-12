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رياضة
الأهلي يكشف حالة وسام أبو علي بعد العودة من كوت ديفوار
Lebanon 24
12-01-2025
|
14:00
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أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عن خضوع مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد العودة من كوت ديفوار للاطمئنان على حالته الصحية.
وكان أبو علي قد تعرض لحالة دوار خلال رحلة عودة الأهلي من كوت ديفوار، بعد الفوز على ستاد أبيدجان 3/1، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
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وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن حالة وسام أبوعلي الصحية جيدة ولا تدعو لأي قلق، مؤكدا عودة اللاعب إلى منزله، ومشاركته في التدريبات الجماعية غدا.
وأضاف أن وسام اشتكى من إجهاد وهبوط بسيط بالدورة الدموية، عقب الوصول صباح الأحد إلى مطار القاهرة، وذلك نتيجة للمجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعب خلال مباراة الأهلي واستاد أبيدجان، التي أقيمت وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، وتم فحصه طبيّا قبل مغادرة مطار القاهرة.
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