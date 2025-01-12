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رياضة

أتلتيكو مدريد يفلت من فخ أوساسونا ويعتلي صدارة الليغا

Lebanon 24
12-01-2025 | 16:00
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اعتلى أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على ضيفه أوساسونا، الأحد، في المرحلة التاسعة عشر للمسابقة.

وتقمص النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 55، ليواصل فريق العاصمة الإسبانية صحوته عقب تحقيقه فوزه الثامن على التوالي في البطولة.
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وأصبحت هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها أتلتيكو مدريد 14 انتصارا متتاليا في مختلف المسابقات المحلية والقارية.
ومنذ خسارته صفر / 1 أمام مضيفه ريال بيتيس في أكتوبر الماضي، لم يعرف فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى لغة الفوز.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه الثالث عشر بالدوري الإسباني هذا الموسم مقابل 5 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 44 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود ريال مدريد (حامل اللقب).

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا، الذي تكبد خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و7 تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
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