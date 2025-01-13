بعد 12 عاماً.. مبابي يعيد "كالما" رونالدو إلى "الكلاسيكو"

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احتفل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق السابق ومهاجم النصر السعودي الحالي، بعدما سجل هدفاً أمام الغريم برشلونة، يوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسبانيةزوتقدم مبابي سريعاً للفريق العاصمي بعد مرور خمس دقائق في النهائي الذي يقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ليحتفل بطريقة "كالما" الشهيرة لرونالدو.ويعود احتفال رونالدو الشهير إلى موسم 2011-2012، حين تقدم سامي خضيرة لريال مدريد ثم تعادل أليكسيس سانشيز لبرشلونة، قبل أن يخطف رونالدو الفوز للفريق العاصمي بالهدف الثاني في الدقيقة 73.