في جدة.. مبابي يضع بصمته بعد سخرية "كلاسيكو" الدوري

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وضع الفرنسي كيليان مبابي بصمته الأولى في مباريات "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه العاصمي في نهائي كأس السوبر الإسبانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، وهو الهدف الذي لم يأت في مباراة الفريقين بالدوري حين خسر فريقه برباعية نظيفة.وكان المهاجم الفرنسي تصدر العناوين في مباراة الفريقين بالدوري في أكتوبر الماضي، بعدما وقع ضحية مصيدة التسلل كثيرا ما دعا إلى اعتباره مدعاة للسخرية.ووقع مبابي في مصيدة التسلل في تلك المباراة 8 مرات وهو الأعلى في مسيرته التي انطلقت عام 2016.