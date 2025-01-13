Advertisement

رياضة

في جدة.. مبابي يضع بصمته بعد سخرية "كلاسيكو" الدوري

Lebanon 24
13-01-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1305103-638723167002789385.jpg
Doc-P-1305103-638723167002789385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وضع الفرنسي كيليان مبابي بصمته الأولى في مباريات "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه العاصمي في نهائي كأس السوبر الإسبانية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

Advertisement
وافتتح مبابي التسجيل لريال مدريد بعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، وهو الهدف الذي لم يأت في مباراة الفريقين بالدوري حين خسر فريقه برباعية نظيفة.

وكان المهاجم الفرنسي تصدر العناوين في مباراة الفريقين بالدوري في أكتوبر الماضي، بعدما وقع ضحية مصيدة التسلل كثيرا ما دعا إلى اعتباره مدعاة للسخرية.

ووقع مبابي في مصيدة التسلل في تلك المباراة 8 مرات وهو الأعلى في مسيرته التي انطلقت عام 2016.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2025-01-13
23:00 | 2025-01-12
18:02 | 2025-01-12
17:36 | 2025-01-12
16:00 | 2025-01-12
14:00 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24